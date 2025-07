Schneeleopardin bringt drei Junge zur Welt

Die noch namenlosen Schneeleoparden-Jungtiere im Zoo Zürich sind mittlerweile zwei Monate alt. Foto: ENNIO LEANZA

Die Schneeleoparden kamen am 9. Mai in einer extra eingerichteten Wurfbox zur Welt, wie der Zoo Zürich am Donnerstag mitteilte. Bei der Geburt waren sie noch blind und taub - ihre Felle jedoch bereits mit den typischen dunklen Rosetten und Flecken gezeichnet.

Zu Beginn sei dies ein Schutz vor Fressfeinden, um auf Distanz nicht entdeckt zu werden. Später ermögliche diese Färbung die optimale Tarnung im zentralasiatischen Hochgebirge bei der Jagd.

In Zwischenzeit sind die Jungtiere bereits zwei Monate alt und neugierig und eigenständig im Lebensraum Panthera auf Entdeckungstour. Vorerst würden sie das Gebirge erkundigen, heisst es. In den nächsten Wochen kommen auch die drei anderen Bereiche des Lebensraums hinzu: Laubwald, Lichtung und Trockenwald.

Der Schneeleopard, der bis zu 16 Meter weit springen kann, gehört zu den gefährdeten Tierarten. Laut dem Zoo Zürich leben heute nur noch rund 3000 geschlechtsreife Tiere in freier Wildbahn. Gejagt werden sie wegen ihres besonders langen und dichten Fells - dem dichtesten unter allen Katzenarten - sowie wegen verschiedener Körperteile, die in der traditionellen Medizin verwendet werden.

Damit der Schneeleopard nicht aussterbe, brauche es den Nachwuchs im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms. Mit der international koordinierten Zucht werde eine stabile Reservepopulation aufrechterhalten.