Die andere Seite des Zoos Gorilla N'Gola ist mit seinem Schicksal nicht allein

In Zoos werden die Tiere alt und das Prinzip «Survival of the fittest» gilt nicht. Dementsprechend müssen Zoos dem Leid der Tiere in einigen Fällen selbst ein Ende setzen. Wie auch bei N'Gola, dem Silberrücken aus dem Zoo Zürich.

Publiziert: 16:23 Uhr | Aktualisiert: 16:42 Uhr