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Grosser Polizeieinsatz
Videos zeigen den abgesperrten Bahnhof Winterthur

Am Donnerstagmorgen kommt es am Bahnhof Winterthur zu einem grösseren Polizeieinsatz. Die Lage ist noch unübersichtlich.
Publiziert: 10:00 Uhr
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Aktualisiert: vor 41 Minuten
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