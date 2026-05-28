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Zürich
Bahnhof Winterthur nach Polizeieinsatz abgesperrt
Grosser Polizeieinsatz
Videos zeigen den abgesperrten Bahnhof Winterthur
Am Donnerstagmorgen kommt es am Bahnhof Winterthur zu einem grösseren Polizeieinsatz. Die Lage ist noch unübersichtlich.
Publiziert: 10:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 41 Minuten
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Pascal Scheiber
Reporter Gesellschaft
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