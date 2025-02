Der ehemalige Bundesrichter Erhard Schweri (†103) ist tot

Erhard Schweri, ehemaliger Präsident des Bundesgerichts, ist im Alter von 103 Jahren verstorben. Seine juristische Laufbahn begann 1952 in Zürich und gipfelte in der Leitung des höchsten Schweizer Gerichts von 1987 bis 1988.

Das Obergericht bezeichnet Erhard Schweri in einer Würdigung als «engagierten und überaus geschätzten ehemaligen Kollegen». Foto: Keystone

Auf einen Blick Ehemaliger Bundesrichter Erhard Schweri im Alter von 103 Jahren verstorben

Schweri war Präsident des Bundesgerichts und untersuchte die Zürcher Beizenbestechungsaffäre

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der frühere Bundesrichter Erhard Schweri ist am 2. Februar 2025 im Alter von 103 Jahren verstorben. Er verstarb friedlich im Beisein seiner Familie, wie aus einer Todesanzeige hervorgeht, die am Montag in der «Neuen Zürcher Zeitung» veröffentlicht wurde.

In einer weiteren Todesanzeige würdigt das Obergericht des Kantons Zürich Schweris Laufbahn. Diese begann 1952 als Auditor und Gerichtsschreiber am Bezirksgericht Zürich sowie am Obergericht des Kantons Zürich. 1959 wurde er in das Obergericht gewählt, bevor er 1968 an das Bundesgericht wechselte.

Medienpräsenz in den 1990er-Jahren

Dem Bundesgericht stand er in den Jahren 1987 und 1988 als Präsident vor. Das Obergericht bezeichnet ihn als «engagierten und überaus geschätzten ehemaligen Kollegen» und bedankte sich für sein langjähriges und verantwortungsvolles Wirken zugunsten der Zürcher Zivil- und Strafgerichte.

Durch seinen Bericht zur Zürcher Beizenbestechungsaffäre war Schweri in den 1990er-Jahren zeitweise in den Medien präsent. Die Untersuchung war im Zuge der politischen Debatte um eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) beauftragt worden.