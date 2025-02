Das sagt Ringier zum Urteil

Das Verlagshaus Ringier, zu dem auch Blick gehört, hält in einer Stellungnahme fest: «Das Bundesgericht hat die Beschwerde der Bundesanwaltschaft im Fall ‹Corona-Leaks› abgewiesen. Damit bleibt der Entscheid des kantonalen Zwangsmassnahmengerichts Bern bestehen, das das Gesuch der Bundesanwaltschaft zur Entsiegelung von Kommunikation zwischen Marc Walder und Dritten integral abgewiesen und damit den Anträgen der Ringier AG und deren CEO Marc Walder stattgegeben hatte. Diese höchstrichterliche Entscheidung bestätigt die Rechtsauffassung, dass der Quellenschutz und das Redaktionsgeheimnis auch in diesem Fall Anwendung finden. Hierauf hatten sich Ringier und Marc Walder stets berufen. Sie unterstreicht die Bedeutung der Medienfreiheit und der journalistischen Unabhängigkeit in der Schweiz. Ringier begrüsst den Entscheid des Bundesgerichts und hält abschliessend nochmals fest, dass weder die Ringer AG, deren Tochtergesellschaften, Organe noch Mitarbeitende Beschuldigte in diesem Verfahren waren.»