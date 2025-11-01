DE
Frau mittelschwer verletzt
Tramunfall im Zürcher Kreis 12

Bei einem Tramunfall in Zürich wurde am Freitagabend eine 59-jährige Frau mittelschwer verletzt. Die Tramlinie 9 war für zwei Stunden unterbrochen.
Publiziert: vor 53 Minuten
