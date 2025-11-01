DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Zürich
Tramunfall in Zürich Schwamendingen: Frau mittelschwer verletzt
Frau mittelschwer verletzt
Tramunfall im Zürcher Kreis 12
Bei einem Tramunfall in Zürich wurde am Freitagabend eine 59-jährige Frau mittelschwer verletzt. Die Tramlinie 9 war für zwei Stunden unterbrochen.
Publiziert: vor 53 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen