In Detligen BE
23 Schweine sterben bei Brand in Stall

Bei einem Stallbrand sind in Detligen BE in der Nacht auf Sonntag über 20 Schweine gestorben. Der Stall wurde stark beschädigt.
Publiziert: 13:19 Uhr
