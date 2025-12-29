«Fettli-Nadir» in Polizeieinsatz involviert

Der als «Fettli-Nadir» bekannte Nadir R. wurde am Samstag in Glattbrugg während eines Tiktok-Livestreams von der Polizei festgenommen. Nun spricht er über den Einsatz.

Nadir, Anfang 40, wartet auf Haftantritt wegen früherer Verurteilung

Janine Enderli Redaktorin News

2001 trat Nadir R.* – besser bekannt als «Fettli-Nadir» – in der Talkshow «Fohrler Live» auf und wurde damit schweizweit bekannt. Mit dem Satz «Wotsch du min Fettli ha?» prägte er die Sendung so sehr, dass er zur Memefigur wurde.

Nun wurde «Fettli-Nadir» festgenommen, wie Tele Züri berichtet. R., der mehrere Accounts in den sozialen Medien betreibt, war gerade live auf Tiktok, als ungefähr zehn Polizisten ihn und einen Bekannten festnahmen.

Nach der Festnahme spricht der Anfang 40-Jährige mit dem Sender. «Ich war schockiert», so «Fettli-Nadir». «Ich habe nicht erwartet, dass es einen solchen krassen Einsatz gibt.»

Afghane wartet auf Haftantritt

Nadir R. geriet schon zuvor in rechtliche Probleme: Er wurde mehrfach verurteilt, unter anderem wegen Drogenhandels, illegalem Aufenthalt und Besitz verbotener Waffen, und musste Haftstrafen absitzen.

Eine weitere Zeit im Gefängnis steht dem ursprünglich aus Afghanistan kommenden Mann bevor. Er wartet auf den Haftantritt aus einer früheren Verurteilung. Dies habe aber nichts mit dem Einsatz vom Samstag zu tun.

Begleiter drohte mit Messer

Dies bestätigt auch die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage von Tele Züri. Beim Einsatz sei es vor allem um Nadir R.s Begleiter gegangen. Dieser habe Streit mit mehreren Personen und diesen in den sozialen Medien mit einem Messer gedroht. Darauf habe die Polizei reagiert, wie Florian Frei, Mediensprecher bei der Kantonspolizei Zürich, erklärt. «Bei der anschliessenden Kontrolle der Person haben wir eine Stichwaffe festgestellt.»

Wenige Stunden nach der Festnahme wurde «Fettli-Nadir» wieder freigelassen. Sein Kollege befindet sich immer noch in Gewahrsam.

* Name bekannt