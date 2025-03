Auf der Sihltalstrasse in Langnau am Albis ZH ist es am Samstagabend zu einem Frontalzusammenstos zwischen zwei Autos gekommen. Drei Personen wurden leicht bis mittelschwer verletzt und ins Spital gebracht.

Drei Verletzte bei Frontalkollision in Langnau am Albis ZH

1/6 Die Einsatzkräfte sperrten die Strasse während rund drei Stunden. Foto: kapo zh

Georg Nopper Redaktor News

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend kurz nach 22 Uhr auf der Sihltalstrasse in Langnau am Albis ZH in Richtung Zürich gefahren und aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto eines 77-jährigen Lenkers und einer Beifahrerin.

Durch den Aufprall wurden alle drei Personen leicht bis mittelschwer verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Die Ambulanz brachte sie mit Rettungswagen ins Spital.

Für die Unfallarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Sihltalstrasse während rund drei Stunden. Die Feuerwehr signalisierte eine Umleitung.