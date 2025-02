Am Freitagmorgen gab es in Zürich einen Raub auf eine Postfiliale. Ein Mann erbeutete in Zürich-Höngg mehrere Hundert Franken Bargeld. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen. Der Täter ist flüchtig.

Die Postfiliale an der Gsteigstrasse. Foto: Google Streetview

Daniel Macher Redaktor News

Am Freitagmorgen erbeutete ein Mann bei einem Raub auf die Postfiliale in Zürich-Höngg mehrere Hundert Franken Bargeld. Kurz nach 11 Uhr betrat ein unbekannter Mann die Poststelle an der Gsteigstrasse, bedrohte die Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. In der Folge flüchtete der Unbekannte mit mehreren Hundert Franken. Verletzt wurde niemand.

Die Stadtpolizei Zürich leitete umgehend eine Fahndung nach dem Unbekannten ein und führt die weiteren Ermittlungen. Für eine umfassende Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich zugezogen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Ein Mann im Alter von etwa 40 bis 45 Jahren mit dunklerem Teint. Er ist etwa 175 bis 180 cm gross mit schlanker Statur und trug eine schwarze Jacke, eine blaue Wintermütze und hatte sein Gesicht mit einer schwarzen Hygienemaske sowie einer Sonnenbrille mit blauer Spiegelung verdeckt.

Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Raubüberfall vom Freitagvormittag, 28. Oktober 2025 um etwa 11 Uhr, auf die Postfiliale an der Gsteigstrasse 8, direkt beim Meierhofplatz machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich zu melden.