Pascal D. hat seine Ex getötet. Er kassiert 15 Jahre. Foto: zVg

Helena Graf Reporterin

Pascal D.** (40) habe seine Ex-Frau vernichten wollen. So beschreibt es der Staatsanwalt vor Gericht. Mit blossen Händen prügelte er auf sie ein – selbst, als sie bereits am Boden lag. Ivonne R.s Leben – ausgelöscht. Ihr Gesicht, mit grossen braunen Augen und vollen Lippen – zertrümmert. Doch Pascal D. will noch mehr vernichten.