Bei einer Moschee in Zürich-Oerlikon kam es vergangene Woche zu einem Eierangriff. Betroffene sind schockiert und fordern: «Es reicht jetzt!»

Darum gehts Am 29. Januar wurde Zürcher Mimar-Sinan-Moschee mit Eiern beworfen

SP-Politikerin Vera Çelik nennt Angriff auf Instagram einen Akt des Hasses

Keine Anzeige, da kein Sachschaden laut Stadtpolizei Zürich gemeldet wurde Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Angriff auf die türkische Moschee Mimar Sinan in Zürich-Oerlikon: Am vergangenen Donnerstag wurde ein Gebäude der Moschee mit rohen Eiern beworfen. Das meldet ein Leserreporter. Bilder vom Eingang des Hauses zeigen, wie wohl eine ganze Schachtel rohe Eier gegen die Tür geworfen wurde.

In den sozialen Medien hat der Vorfall ebenfalls Aufmerksamkeit erregt. «Es reicht», schreibt die SP-Politikerin und regelmässige Besucherin der Moschee, Vera Çelik (20), in einem Instagram-Beitrag. Solche Aktionen seien kein «Jungenstreich», sondern «Hass», der sie schmerze. «Ich wünsche mir, dass solche Aktionen ernst genommen werden», schreibt Çelik.

«Kein Randphänomen»

Sie stellt klar: «Wir gehören auch zu dieser Stadt.» Unter dem Post tummeln sich viele Kommentare, die die Tat verurteilen. Laut der 20-Jährigen sei es auch in den Strassen rund um die Moschee zu Eierwürfen gekommen. «Es ist kein Randphänomen», betont sie.

Die Stadtpolizei Zürich hat Kenntnis von der Eier-Attacke, wie sie auf Blick-Anfrage erklärt.

Kein Sachschaden

«Der Vorfall wurde der Stadtpolizei Zürich gemeldet. Die Fachstelle Brückenbauer steht in Kontakt mit den Verantwortlichen der Moschee. Da kein Sachschaden entstanden ist, wurde vonseiten der Moscheeverantwortlichen keine offizielle Anzeige erstattet», erklärt Mediensprecher Pascal Siegenthaler.

Die Fachstelle Brückenbauer setzt sich für ein respektvolles Miteinander zwischen Menschen verschiedener Kulturen ein, heisst es auf der Website der Stadt Zürich. Eine ihrer Aufgaben ist es, verschiedene Gemeinschaften und Vereine bei interkulturellen Herausforderungen zu beraten.