Ein vermeintlicher Pottwal erschreckt am Montagmorgen Passanten in Zürich. Bilder zeigen eine realistisch aussehende Figur, die am Utoquai gestrandet zu sein scheint. Es handelt sich jedoch um eine Attrappe. Was dahinter steckt.

Was macht ein Pottwal am Zürcher Utoquai?

Was macht ein Pottwal am Zürcher Utoquai?

1/6 Ein riesiger «Wal» liegt am Montagmorgen am Zürcher Utoquai.

Janine Enderli Redaktorin News

Sie sind gigantisch, weisen eine Länge von 18 Meter auf und bringen unfassbare 55 Tonnen auf die Waage: Pottwale.

Obwohl sie eigentlich in den Tiefen der Ozeane hausen, scheint sich ein Exemplar am Montag an den warmen Zürichsee verirrt zu haben. Mehrere Leserreporter berichten Blick von einem «gestrandeten Wal» am Zürcher Utoquai. Bilder vom rechten Seeufer zeigen tatsächlich eine riesige, walförmige Figur. Gebettet ist die Masse auf einem Fleck Sand. Ein fischiger Verwesungsgeruch liegt in der Luft.

«Sogar eine Blutspur am Boden»

«Ich war sehr überrascht», sagt ein Leserreporter zu Blick. «Der Wal sah sehr echt aus.» Eine weitere Leserin wundert sich: «Es gab sogar eine Blutspur am Boden.»

Trotz des authentischen Aussehens dürfte es sich bei dem Wal um eine Attrappe eines Künstlerkollektivs handeln. So zeigte sich die Gruppierung «Captain Boomer Collective» schon in der Vergangenheit verantwortlich für ähnliche Aktionen. Im australischen Adelaide wurde Anfang Jahr eine der Zürcher Version ähnlich aussehende Pottwal-Attrappe an einem Strand aufgefunden.

Das «Captain Boomer Collective» will mit seinen Ausstellungen Sichtbarkeit für die Verschmutzung der Weltmeere schaffen. Die anwesenden Personen trugen am Montagmorgen ebenfalls Schutzanzüge mit entsprechendem Logo.

Auf eine Anfrage von Blick hat die Stadt Zürich und die Künstlergruppe noch nicht reagiert.

Werbung

+++ Update folgt+++