Darum gehts Zwei Tesla-Autos prallen gegen Leitpfosten im Parkhaus des Glattzentrums

Leser fragt sich, wie solche Unfälle trotz moderner Elektronik passieren können

Janine Enderli Redaktorin News

«Wie ist so etwas möglich?», fragte sich ein Blick-Leser am Donnerstagabend beim Glattzentrum in Wallisellen ZH. Er kehrte gerade von einem Restaurantbesuch zu seinem Auto zurück, als er auf dem obersten Parkdeck eine ungewöhnliche Entdeckung machte.

Zwei Tesla-Fahrzeuge standen unmittelbar nebeneinander. Erst einmal nichts Ungewöhnliches. Als der Leser genauer hinschaute, war er einigermassen überrascht: Beide Autos standen mit der Stossstange über der Markierung des Parkplatzes und drückten die Leitpfosten nieder. Diese wurden dadurch aus ihrer Halterung gebogen.

«Es war ein lustiges Bild», sagt der Leser zu Blick. Vielleicht seien die Parkplätze für diesen Fahrzeugtyp einfach zu klein oder die Sensoren kaputt, vermutet er. Kontakt mit den Haltern der Autos hatte er zwar nicht, der Ausflug ins Glatt bleibt ihm aber noch etwas in Erinnerung. Doch eine Frage beschäftigt den Leser noch. Wie ist es mit der ganzen Elektronik möglich, dass ein solcher «Unfall» überhaupt passiert? «Das dürfte eigentlich gar nicht sein.»

Ist die Schweiz für neue Autos zu eng?

Blick konnte mit einem der Halter sprechen. Seine Antwort: «Die Pfosten bestehen wohl nicht aus Metall oder hartem Material, sondern sind elastisch und mit einer Gummi-Schicht überzogen.» Aus diesem Grund sei den Autos wahrscheinlich auch nichts passiert. Ein Sachschaden ist zumindest nicht zu verzeichnen.

Immer wieder kommt die Diskussion auf, ob Parkfelder in der Schweiz für neuere Autos zu klein sind. Seit 30 Jahren ist das Durchschnittsauto eines Schweizers um bis zu sieben Zentimeter breiter geworden. Die Grösse von Parkplätzen hat sich jedoch nicht gross verändert. Deswegen sind verschiedene Verbände und Experten auch der Meinung, dass die Normen vom Bau von Parkplätzen gegebenenfalls nach oben angepasst werden müssten.