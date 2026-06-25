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Bahnverkehr eingeschränkt
Hier wird die S8 bei Dietlikon evakuiert

Zwischen Dietlikon und Effretikon ZH kommt es wegen eines Brandes und einer Fahrleitungsstörung zu massiven Einschränkungen. Betroffen sind diverse S-Bahnlinien.
Publiziert: 17:56 Uhr
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