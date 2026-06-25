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Bahnverkehr: Hier wird die S8 bei Dietlikon evakuiert
Bahnverkehr eingeschränkt
Hier wird die S8 bei Dietlikon evakuiert
Zwischen Dietlikon und Effretikon ZH kommt es wegen eines Brandes und einer Fahrleitungsstörung zu massiven Einschränkungen. Betroffen sind diverse S-Bahnlinien.
Publiziert: 17:56 Uhr
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