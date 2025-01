In Glattbrugg ZH kippte am Dienstagnachmittag ein Betontransporter um und blockierte die Autobahn Richtung Zürich. Der Unfall führte zu erheblichen Verkehrseinschränkungen, blieb jedoch ohne Verletzte.

1/5 Der Unfall führte zu Verkehrseinschränkungen. Foto: Kantonspolizei Zürich

Auf einen Blick Betontransporter kippt um, Autobahn gesperrt

Unfall führte zu Verkehrseinschränkungen und erforderte aufwendige Bergung

Unfall gegen Mittag, alle Beteiligten unverletzt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagnachmittag in Glattbrugg ZH ein Betontransporter umgekippt. Die Autobahn musste gesperrt werden. Dies führte zu mehreren Verkehrseinschränkungen.

Gegen 13.30 Uhr fuhr ein Lastwagenfahrer (46) mit einem Betontransporter über die Einfahrt Glattbrugg auf die Flughafenautobahn Richtung Zürich ein. Am Ende der Einfahrt kippte der Lastwagen auf die Seite und rutschte auf die beiden Fahrstreifen der Autobahn, wodurch er diese blockierte. In der Folge kam es zu einer weiteren Kollision eines Autofahrers, der in den gekippten Lastwagen fuhr. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Die Bergung des Lastwagens gestaltete sich aufwendig. Bevor dieser aufgestellt werden konnte, musste ein Bauunternehmen den Beton aus dem Mischer abpumpen. Nach dem Abtransport der beiden Unfallfahrzeuge reinigte ein Spezialunternehmen die Fahrbahn von ausgelaufenem Diesel.

Rettungsdienst im Einsatz

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Zürich für mehrere Stunden gesperrt werden. Aufgrund von ausgelaufenem Beton musste in der Gegenrichtung ein Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Feuerwehr richtete eine örtliche Umleitung ein.

Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen, die Stützpunktfeuerwehr Opfikon, der Rettungsdienst des Spitals Bülach, das Tiefbauamt des Kantons Zürich, ein privates Abschlepp- sowie ein Bauunternehmen im Einsatz.