Postauto verunfallt in Rehetobel AR – mehrere Verletzte

1/5 Ein Postauto ist am Dienstag bei Rehetobel AR wegen eines technischen Problems einen Hang hinuntergerollt und auf die rechte Seite gekippt. Foto: Leserreporter

Auf einen Blick Postauto-Unfall in Rehetobel AR: Vier Verletzte, hoher Sachschaden

Fahrer konnte Notbremse ziehen, Unfall aber nicht verhindern

Strasse für sieben Stunden gesperrt, Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken

Am Dienstagmorgen kurz nach 8.30 Uhr ereignete sich bei der Haltestelle Unterrechstein beim Heilbad in Rehetobel AR ein Unfall mit einem Postauto, wie Mediensprecher Dominic Schwarz von der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden gegenüber Blick bestätigte. Der Chauffeur des Postautos hatte ein technisches Problem und wollte dieses beheben. Dabei machte sich das Fahrzeug selbstständig, rollte einen Hang herunter und kippte auf die rechte Seite. Zu diesem Zeitpunkt waren sieben Passagiere an Bord.

Der Fahrer konnte den Bus noch erreichen und die Notbremse ziehen, den Unfall konnte er aber nicht mehr verhindern. Das Fahrzeug kippte auf die Seite. Drei Personen wurden leicht verletzt, eine weitere Person erlitt mittelschwere Verletzungen. Drei Personen blieben unverletzt.

Hoher Sachschaden

Ein Leserreporter, der auf der eisglatten Strasse in der Nähe der Unfallstelle unterwegs war, entdeckte später das Postauto. Er selbst hatte den Unfall nicht beobachtet. Der Chauffeur blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Die Strasse zwischen Heiden und Kaien musste für rund sieben Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet. Es entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.