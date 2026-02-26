Die gewaltige Explosion in Illnau-Effretikon erschütterte am Donnerstag die Region. Über 70 Schadensmeldungen gingen bei der Polizei ein, darunter zerstörte Dächer und Fenster. Die Ermittlungen und Sicherungsarbeiten dauern an.

Explosionen dauern an, Polizei sichert weitere Sprengstoffe am Tätsch-Gelände

Die Mega-Explosion von Illnau-Effretikon ZH war am Mittwoch kilometerweit spürbar. 70 Meldungen hat die Kantonspolizei Zürich im Rahmen der Detonation erhalten, wie die Polizei in einem Update am Donnerstag bekannt gibt. Die Schäden sind beträchtlich.

«Bis heute Vormittag nahmen Kantonspolizistinnen und Kantonspolizisten im Umkreis von bis zu 10 Kilometern um den Ereignisort mehr als 70 Meldungen von Beschädigungen entgegen. Es wurden Schäden unter anderem an Dächern, Mauerwerken, Fenstern und Türen sowie an einem Aquarium gemeldet. Eine Einschätzung zur Schadenssumme kann noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich dauern weiter an.

Weitere Explosivstoffe sichergestellt

Am Donnerstagmorgen setzt die Polizei die Arbeiten am Schadensplatz auf dem Sprenggelände Tätsch fort. Am Vortag sind bei der Spurensicherung noch weitere Explosivstoffe sichergestellt worden, die nicht abtransportiert werden können. Spezialisten des Zürcher Entschärfungsdiensts des Forensischen Instituts Zürich vernichten diese derzeit in mehreren Tranchen an Ort und Stelle. Daher können mehrere Explosionen hörbar sein. Wie lange die Arbeiten andauern werden, kann noch nicht abgeschätzt werden. Das Gelände Tätsch und die Umgebung sind aus Sicherheitsgründen abgesperrt.

Aufruf:

Schäden, die im Zusammenhang mit der Explosion entstanden sind, können weiterhin der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, gemeldet werden.