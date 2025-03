In Langnau am Albis ZH haben 284 Mietparteien der Vita-Siedlung überraschend die Kündigung erhalten. Die Zürich Versicherung plant eine Verdichtung des Geländes, was Bauarbeiten erfordert. Mieter kritisieren das Vorgehen als rücksichtslos und wollen sich wehren.

In Langnau am Albis ZH haben 284 Mietparteien der Vita-Siedlung überraschend die Kündigung erhalten. Foto: Google Maps

Darum gehts Zürich Versicherung kündigt 284 Mietparteien in Langnau am Albis

Mieter können Kündigungsfrist verlängern, wenn sie auf rechtliche Schritte verzichten

Baustart für Sanierung und Verdichtung des 65'000 Quadratmeter grossen Geländes geplant Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die Zürich Versicherung hat in der Vita-Siedlung in Langnau am Albis eine Massenkündigung ausgesprochen. Wie «20 Minuten» berichtet, erhielten am Mittwoch 284 Mietparteien ihre Kündigung. Die Mieter müssen bis Ende September ausziehen, es sei denn, sie unterschreiben eine Verzichtserklärung.

Die Eigentümerin plant eine umfassende Sanierung und Verdichtung des 65'000 Quadratmeter grossen Geländes. Laut der Liegenschaftsverwaltung Apleona Schweiz AG sind Renovierungen an Küchen, Bädern, Leitungen, Böden, Wänden, Treppenhäusern, Fassaden, Dächern und Fenstern notwendig.

Mieter wehren sich

Die Kündigungsfrist kann um ein Jahr verlängert werden, wenn die Mieter auf rechtliche Schritte gegen das Bauvorhaben verzichten. Einige Bewohner wollen nun eine Interessengemeinschaft gründen und sich wehren.

«Sehr asoziales und rücksichtsloses Vorgehen»

Der Baustart ist für den 1. Oktober 2026 geplant. Die Eigentümerin betont, dass das Projekt eine Balance zwischen Sanierung und Neubau darstelle und zur nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde beitrage.

Viele Mieter, darunter auch armutsgefährdete Personen, sind von der Kündigung stark betroffen. «Für die meisten ist diese Kündigung eine Katastrophe. Das ist ein sehr asoziales und rücksichtsloses Vorgehen», sagt ein Mieter zu «20 Minuten».