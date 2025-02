Ein heute 24-Jähriger steht in Winterthur vor Gericht wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes an einer damals 63-jährigen Frau. Gab ihm das Leiden des wehrlosen Opfers einen Kick?

1/5 Irfan M.* war 22 Jahre alt, als er die 63-jährige Bettina V.* in Rickenbach ZH vergewaltigte. Foto: Siggy Bucher

Sebastian Babic Reporter Blick

Es ist eine abscheuliche Tat, die am Mittwoch vor Bezirksgericht Winterthur verhandelt wurde. Der heute 24-jährige Irfan M.* stand vor Gericht, weil er die 63-jährige, wehrlose und an Arthritis leidende Bettina V.* im Herbst 2022 in Rickenbach ZH in einem Feld vergewaltigte, und diese schliesslich auch versucht hat zu töten. V. wog zu diesem Zeitpunkt keine 40 Kilogramm und hatte gegen den 105-Kilo-Koloss M. keine Chance. Nur mit Glück überlebte sie die Attacke – mittlerweile ist sie verstorben. Die Brutalität schockiert sogar abgebrühte Gerichtsgutachter. Wie ist ein Mensch nur dazu fähig?

Die Ausgangslage war schon vor Beginn des Prozesses derart klar, dass Irfan M. zu Beginn der Verhandlung ein umfassendes Geständnis gegenüber dem Gericht in Aussicht stellte. M. zeigte in seiner Abschlussaussage späte Reue: «Ich weiss, dass ich mich ein Leben lang dafür schämen muss. Meine Taten sind nicht zu entschuldigen.» Zum Motiv sagte er aber während der gesamten Verhandlung kein Wort, während er ausgiebig Auskunft über seinen Drogenkonsum gab.