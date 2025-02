Reporterin vor Bezirksgericht «Irfan M. soll Kokain konsumiert haben»

Vor über zwei Jahren soll Irfan M. (24) eine Spaziergängerin (63) attackiert und in einem Feld vergewaltigt haben. Danach habe er versucht, sie zu ermorden, schreibt die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage. Nun steht der 24-Jährige in Winterthur vor Gericht.

Publiziert: 08:17 Uhr | Aktualisiert: vor 22 Minuten