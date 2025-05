Zuger Polizeisprecher «Der Fahrer des Lieferwagens war eingeklemmt»

Ein Lieferwagen und ein Linienbus krachten am Montag frontal zusammen. Bei dem Unfall in der Ägeristrasse in Zug wurden mehrere Personen verletzt. Eine davon lebensbedrohlich.

Publiziert: 17:56 Uhr