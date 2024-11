E-Bikefahrer (57) verunfallt in Hüneberg ZG und muss geborgen werden

Nach einem Selbstunfall musste ein Zweiradlenker von Spezialisten der Sicherungs- und Rettungstechnik geborgen werden.

Auf einen Blick Ein E-Bikefahrer ist Samstagnacht in Hünenberg mehrere Meter einen steilen Abhang hinuntergestürzt

Spezialisten der Feuerwehr mussten den Verunfallten bergen und sichern

Der 57-jährige wurde mit erheblichen Verletzungen ins Spital eingeliefert

Cédric Hengy Redaktor News

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag kurz vor 1.30 Uhr im Gebiet Meisterswil in der Gemeinde Hünenberg, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Ein 57-jähriger E-Bikefahrer kam zu Fall und stürzte mehrere Meter einen steilen Abhang hinunter. Der Verunfallte musste in der Folge durch Spezialisten der Sicherungs- und Rettungstechnik der Zuger Feuerwehren gesichert und geborgen werden.

Mit erheblichen Verletzungen ins Spital geliefert

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde der Zweiradlenker mit erheblichen Verletzungen ins Spital eingeliefert.

Zusammen mit der Zuger Polizei und dem Rettungsdienst Zug standen mehrere Angehörige der Feuerwehr Hünenberg, der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) sowie Spezialisten der Sicherungs- und Rettungstechnikgruppe im Einsatz.