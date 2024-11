Verkehrsunfall Zwei Verletzte nach Frontalkollision in Humlikon ZH

In Humlikon in der Gemeinde Andelfingen sind am frühen Dienstagmorgen zwei Autos frontal miteinander kollidiert. Ein 55-jähriger Lenker zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu, eine 34-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt.