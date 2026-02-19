Zwei Iren sind in Steinhausen ZG wegen des Verdachts auf Betrug verhaftet worden. Sie sollen mit der «Lost Traveller Scam»-Masche junge Menschen getäuscht und Bargeld erbeutet haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zuger Polizei verhaftet zwei Iren wegen Betrugsmasche «Lost Traveller Scam»

Täter nutzten Screenshots von angeblichen Rücküberweisungen, um Vertrauen zu gewinnen

Zwischen 9. und 24. Januar 2026 gab es vier Betrugsfälle War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Mit einer frei erfundenen Geschichte und vorgetäuschten Geldüberweisungen haben Täter junge Personen dazu bewogen, an einem Bankomat Bargeld abzuheben und ihnen zu übergeben. Dank intensiven Ermittlungen konnten vor wenigen Tagen zwei Tatverdächtige festgenommen werden, wie es in einer Medienmitteilung der Zuger Polizei heisst.

Im Zeitraum vom 9. bis 24. Januar 2026 ist es im Kanton Zug zu insgesamt vier Betrugsdelikten mit identischer oder ähnlicher Vorgehensweise gekommen. Dabei handelt es sich um eine unter dem Begriff «Lost Traveller Scam» bekannte Betrugsmasche.

«Dabei geben sich Trickbetrüger als ‹gestrandete Reisende› aus, die sich in einer Notlage befinden. Häufig behaupten sie, Opfer eines Diebstahls geworden zu sein und dass sie deshalb finanzielle Hilfe benötigen», warnte bereits die Stadtpolizei Zürich im Mai 2025.

Vermeintliche Screenshots gezeigt

«Dadurch gelingt es, das Vertrauen von jungen Personen zu erschleichen», ergänzt die Zuger Polizei. Zur Untermauerung ihrer Geschichte zeigten die Betrüger den Geschädigten auf dem Smartphone Screenshots einer angeblich bereits getätigten Rücküberweisung des erhaltenen Geldbetrags. Die versprochene Überweisung erfolgte jedoch nie.

Im Zuge der Ermittlungen rückte ein Fahrzeug mit britischen Kontrollschildern in den Fokus der Zuger Polizei. Nachdem dieses Auto am Donnerstagmorgen einer Polizeipatrouille in der Gemeinde Steinhausen ZG aufgefallen war, wurde es gestoppt und die beiden Insassen festgenommen.

Zwei Iren festgenommen

Dabei handelt es sich um zwei irische Staatsangehörige im Alter von 27 und 35 Jahren. Im Fahrzeug der beiden Männer konnten zudem mehrere verschiedene britische Kontrollschilder gefunden und sichergestellt werden.

Aufgrund des dringenden Tatverdachts befinden sich die beiden Männer auf Antrag der Staats-

anwaltschaft des Kantons Zug in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen sind im Gang.

Bis zum Abschluss des Verfahrens gilt für die Beschuldigten die Unschuldsvermutung.