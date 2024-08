Am vergangenen Donnerstag hat die Zuger Polizei einen Serben festgenommen. Er war betrunken und mit gefälschtem Fahrausweis unterwegs. Ausserdem fuhr er den Polizisten zunächst davon.

Festnahme in Hünenberg ZG

Die Zuger Polizei nahm den Mann fest. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Am vergangenen Donnerstag wollte eine Polizeipatrouille an der Chrüzacherstrasse in Hünenberg ZG einen Autofahrer kontrollieren. Dieser reagierte jedoch nicht auf die Anweisungen und fuhr auf dem dortigen Gehweg und über das Wiesland weiter.

Nach weiteren rund 50 Metern gelang es den Einsatzkräften an der Alten St. Wolfgangstrasse das Fahrzeug zu stoppen und den Fahrer festzunehmen. Beim Lenker handelt es sich um einen serbischen Staatsangehörigen (49).

Kontrollschild gehörte nicht zum verwendeten Fahrzeug

Abklärungen ergaben, dass der Mann keinen gültigen Führerausweis besitzt, jedoch einen gefälschten Führerausweis bei sich hatte. Weiter stellte sich heraus, dass das verwendete Kontrollschild nicht zum gefahrenen Fahrzeug gehört. Da der Mann auch noch alkoholisiert war, wurde bei ihm eine Blut- und Urinprobe im Spital angeordnet.

Die genauen Hintergründe sind Gegenstand weiterer Untersuchungen. Der Osteuropäer wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug zur Anzeige gebracht.