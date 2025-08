Nächtlicher Überfall auf Jugendlichen in Oberägeri ZG: Das Opfer wurde leicht verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach den Tätern.

Vermummte greifen Jugendlichen (16) in Oberägeri ZG an

E-Trotti von Opfer in See geworfen

Das E-Trottinett landete im Ägerisee. (Symbolbild) Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Jugendlicher von Vermummten überfallen, E-Trottinett und Rucksack gestohlen

Täter warfen gestohlene Gegenstände in den Ägerisee und flüchteten

In der Nacht auf Samstag, kurz nach 1 Uhr, fuhr ein Jugendlicher (16) mit seinem E-Trottinett im Kanton Zug von Oberägeri auf der Hauptseestrasse in Richtung Morgarten. Etwa 100 bis 150 Meter nach der Bushaltestelle Eierhals traf er auf dem seeseitigen Trottoir auf drei dunkel gekleidete, vermummte Personen, die ihm den Weg versperrten.

Die Unbekannten hielten den Jugendlichen an, rissen ihm gewaltsam den E-Trotti aus den Händen und warfen diesen in den angrenzenden Ägerisee. Ausserdem nahmen sie ihm seinen Rucksack sowie weitere persönliche Gegenstände ab und warfen einige der Sachen ins Wasser. Im Anschluss stiessen sie den Jugendlichen eine abfallende Böschung hinunter.

Zuger Polizei ermittelt

Die drei Täter flüchteten zu Fuss mit Deliktsgut im Wert von rund 2000 Franken in Richtung Parkplatz bei der Bushaltestelle Eierhals. Gemäss Aussagen des Opfers stiegen sie dort in ein unbekanntes Fahrzeug und fuhren in Richtung Oberägeri davon.

Der 16-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Er erstattete Strafanzeige. Die Zuger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.