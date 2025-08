Rega-Einsatz in der Stadt Zug Velofahrer (43) stürzt und zieht sich erhebliche Verletzungen zu

Nächtlicher Velounfall in Zug: Ein Mann kollidierte mit einer Verkehrsinsel und stürzte schwer. Der Verletzte wurde per Helikopter in ein ausserkantonales Spital gebracht.

Publiziert: vor 16 Minuten