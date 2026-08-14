DE
FR
Abonnieren

Leservideo zeigt das Ausmass
Schockierende Bilder vom Brand im Seelisbergtunnel

In der Nacht auf den Freitag kam es zu einem tödlichen Unfall im Seelisbergtunnel. Ein Leservideo zeigt den Brand.
Publiziert: 12:42 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen