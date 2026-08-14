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Leservideo zeigt tödlichen Brand im Seelisbergtunnel
Leservideo zeigt das Ausmass
Schockierende Bilder vom Brand im Seelisbergtunnel
In der Nacht auf den Freitag kam es zu einem tödlichen Unfall im Seelisbergtunnel. Ein Leservideo zeigt den Brand.
Publiziert: 12:42 Uhr
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