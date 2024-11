Bauer Baumann wird in Gemeinderat von Wassen UR gezwungen «Ich habe keine Zeit für dieses Amt»

Zwei Personen wurden in Wassen UR gegen ihren Willen in den Gemeinderat gewählt. Weil nach dem ersten Wahlgang immer noch zwei Sitze frei waren, fand am Sonntag eine geheime Wahl statt. Andreas Baumann-Zurfluh gehört zu den Gewinnern – oder wohl eher Verlierern.