Auch Wanderweg zu
Ab Freitag gilt die Wintersperre am Gotthardpass

Der Gotthardpass wird ab Freitag aufgrund winterlicher Bedingungen gesperrt. Der Verkehr wird über den Gotthard-Strassentunnel umgeleitet. Auch der Wander- und Veloweg in der Schöllenen bleibt aus Sicherheitsgründen geschlossen.
Publiziert: vor 30 Minuten
Ab Freitag gilt für den Gotthardpass die Wintersperre. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Gotthardpass und Schöllenen-Weg ab 7. November gesperrt wegen Wintereinbruch
  • Verkehr wird über Gotthard-Strassentunnel umgeleitet, Schneekippstellen werden eingebaut
  • Mehrere Pässe bereits geschlossen, mindestens 10 bleiben vorerst offen
Mit dem Wintereinbruch werden der Gotthardpass sowie der Wander- und Veloweg in der Schöllenen aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die Sperrungen gelten ab 7. November, wie das Bundesamt für Strassen mitteilte.

Der Gotthardpass zwischen Hospental UR und Airolo TI wird laut einer Mitteilung des Bundesamts für Strassen (Astra) vom Donnerstag aufgrund der winterlichen Bedingungen ab Freitag für den Verkehr gesperrt. Während der Wintersperre wird der Verkehr wie gewohnt über den Gotthard-Strassentunnel geführt.

Susten- und Grimselpass bereits geschlossen

Auch der Wander- und Veloweg in der Schöllenen bleibt nicht zugänglich. Nach dem Felssturz im Jostbach im September und den dabei entstandenen Schäden werden derzeit oberhalb der Teufelsbrücke Schneekippstellen eingebaut, wie es weiter hiess.

Bereits geschlossen sind unter anderem der San Bernardino, der Susten, der Grimsel, der Furka, der Nufenen, der Klausen sowie der Grosse St. Bernhard.

Julier- und Simplonpass bleiben offen

Auch der Sanetschpass und der Glaubenbüelenpass sind nicht mehr befahrbar, Letzterer bleibt auf der Obwaldner Seite noch bis Mörlialp offen.

Offen bleiben indes vorerst der Oberalppass, der Julier-, Bernina-, Flüela-, Albula-, Brünig-, Simplon-, Sattel-, Schwägalp- und Splügenpass.

