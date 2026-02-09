Die Alpamare-Rutschen im Kanton Schwyz sind seit über einer Woche wegen Störungen geschlossen. Das Freizeitbad muss wegen der eingeschränkten Nutzung 50 % Rabatt auf den Eintritt gewähren.

Technische Probleme, niemand kennt Details laut Gästen und Website

Jungle Run, Cobra, Tornado oder Thriller: Es ist nur eine kleine Auswahl an Rutschen, die es im Alpamare gibt. Das Spassbad in Pfäffikon SZ ist für seine spektakulären Bahnen bekannt. Doch wer die vergangenen Tage im Alpamare war, stand vor geschlossenen Rutschen.

Ein Leserreporter meldet sich frustriert bei Blick. «War gestern im Alpamare. Leider sind alle Bahnen, wirklich alle, geschlossen – wegen technischen Problemen. An der Kasse weiss auch niemand, was das für Probleme sind.» Das Problem soll schon seit über einer Woche bestehen.

Gäste bekommen 50 Prozent Rabatt

Und tatsächlich: Wer aktuell auf die Internetseite vom Alpamare geht, sieht sofort einen Hinweis mit der Überschrift «Eingeschränkter Betrieb». Das Bad schreibt: «Aufgrund einer technischen Störung bleiben die Rutschbahnen derzeit geschlossen. Die vier Erlebnisbäder Wellenbad, Alpa-Therme, Solebad und Rio Mare sind weiterhin uneingeschränkt geöffnet.» Für das Rutschen-Fiasko bekommen Gäste immerhin 50 Prozent Rabatt.

Was genau ist das Problem? Wieso sind alle Bahnen gleichzeitig betroffen? Das Alpamare hat auf Anfrage von Blick bisher nicht reagiert.

«Weder am Parkplatz noch am Eingang gab es ein Schild»

Auf Google hat ein Besucher bereits seinen Frust über die Rutschen-Sperrung geäussert. Er beschwerte sich vor einigen Tagen darüber, nicht ausreichend informiert geworden zu sein. «Habt ihr euch eigentlich keine Gedanken darüber gemacht, all die Leute zu warnen, die ihre Tickets vorab online gekauft haben? Ihr wusstet sicher schon morgens, dass die Bahnen nicht funktionieren. Weder am Parkplatz noch am Eingang gab es ein Schild – erst an der Kasse stand ein winziges Täfelchen mit dieser Info.» Und er schimpft: «Das ist unorganisiert und einfach nur schwach.»

Das Alpamare reagierte prompt auf die Google-Bewertung. «Es tut uns leid, dass dein Erlebnis nicht den Erwartungen entsprochen hat und die Situation vor Ort für Frust gesorgt hat. Aufgrund eines technischen Problems mussten wir den Betrieb der Rutschbahnen vorsorglich einschränken.» Man habe darüber so schnell wie möglich auf der Internetseite informiert.