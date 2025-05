Schwyz erlaubt Rechtsabbiegen für Velos bei Ampel

Gebiet in Schindellegi

Die neu in die Signalisationsverordnung eingeführte Verkehrstafel, die es Velofahrenden erlaubt, bei Rotlicht nach rechts abzubiegen. (Archivbild) Foto: GEORGIOS KEFALAS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im Kanton Schwyz wird zum ersten Mal eine Lichtsignalanlage «velofreundlich» umgerüstet. Velofahrerinnen und Velofahrer können ab Dienstag bei der Ampel im Gebiet First bei Schindellegi bei Rot rechts abbiegen.

Seit 2021 dürfen Velo- und Mofafahrer bei Rot nach rechts abbiegen, wenn diese mit einem gelben Velo und einem Pfeil signalisiert ist. Fussgänger und Querverkehr haben jedoch Vortritt. Ist an der Ampel keine Signalisation angebracht, bleibt das Rechtsabbiegen bei Rot verboten.

Das Schwyzer Tiefbauamt hat alle Ampeln im Kanton überprüft. Bei vier von insgesamt etwas mehr als einem Dutzend Anlagen sei Rechtsabbiegen bei Rot für Velofahrende möglich, hiess es im Communiqué der Staatskanzlei vom Montag.

Den Anfang macht eine Ampel im Gebiet First in Schindellegi. Ab Dienstag bekommen die Velofahrer Richtung Schindellegi eine Veloampel mit Dauergrün, die immer leuchtet. Wer rechts in die Firststrasse abbiegt, darf dies künftig auch bei Rot tun, mit entsprechender Beschilderung. Ziel sei es, den Veloverkehr sicherer und flüssiger zu machen, teilte Schwyz mit.