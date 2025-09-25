Der Kanton Schwyz hat Strafanzeige gegen einen Asylbewerber gestellt.
Foto: keystone-sda.ch
Alexander TerweyStv. Teamlead News-Desk
Ein Asylbewerber steht im Verdacht, die Behörden im Kanton Schwyz getäuscht zu haben. Der «Bote» berichtete Anfang September zuerst über diesen Fall.
Der Mann hatte Angaben zu seiner Person ändern lassen – sein Alter und seine Nationalität. Aus dem 29-jährigen Afghanen wurde auf einmal ein 39-jähriger Pakistani.
Strafanzeige eingereicht
Der Kanton hat offenbar bereits reagiert. Wie der «Bote» berichtet, habe das Amt für Migration am 30. Juli Strafanzeige wegen Urkundenfälschung, Fälschung von Ausweisen und Täuschung der Behörden eingereicht.
Weiter teilte das Volkswirtschaftsdepartement laut der Zeitung mit, dass Fälle wie dieser in den vergangenen Jahren nicht beantragt worden seien.
Ob der Asylbewerber seine Aufenthaltsbewilligung verliere, sei indes noch offen.