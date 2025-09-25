Ein kurioser Fall beschäftigt derzeit den Kanton Schwyz. Aus einem Afghanen wurde eines Tages plötzlich ein deutlich älterer Pakistani. Nun hat der Kanton Strafanzeige eingereicht.

Aus Afghane wurde Pakistani – jetzt reagieren die Behörden

Der Kanton Schwyz hat Strafanzeige gegen einen Asylbewerber gestellt. Foto: keystone-sda.ch

Ein Asylbewerber steht im Verdacht, die Behörden im Kanton Schwyz getäuscht zu haben. Der «Bote» berichtete Anfang September zuerst über diesen Fall.

Der Mann hatte Angaben zu seiner Person ändern lassen – sein Alter und seine Nationalität. Aus dem 29-jährigen Afghanen wurde auf einmal ein 39-jähriger Pakistani.

Strafanzeige eingereicht

Der Kanton hat offenbar bereits reagiert. Wie der «Bote» berichtet, habe das Amt für Migration am 30. Juli Strafanzeige wegen Urkundenfälschung, Fälschung von Ausweisen und Täuschung der Behörden eingereicht.

Weiter teilte das Volkswirtschaftsdepartement laut der Zeitung mit, dass Fälle wie dieser in den vergangenen Jahren nicht beantragt worden seien.

Ob der Asylbewerber seine Aufenthaltsbewilligung verliere, sei indes noch offen.