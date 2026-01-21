Ein Skifahrer wird am Samstag bei Engelberg OW von einer Schneedecke begraben. Der Video-Creator Matteo Zilla entdeckte seine Hand im Schnee und reagierte sofort.

Darum gehts Matteo Zilla rettet am 10. Januar einen Skifahrer aus Tiefschnee bei Engelberg

Er befreite den Verschütteten schnell und sicherte dessen Luftzufuhr

Der Tiefschnee in Engelberg war 40 bis 50 Zentimeter hoch Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ein dramatisches Video aus Engelberg OW zeigt, wie ein Skifahrer einen anderen aus einem Schneehaufen rettet.

Im Clip, über den die «Daily Mail» zuerst berichtete und der mittlerweile in den sozialen Medien viral ging, ist der 37-jährige Matteo Zilla zu sehen. Er war am Samstag mit ein paar Kollegen im frischen Pulverschnee unterwegs.

Plötzlich sah er, wie eine Hand aus dem Schnee ragt. Zilla reagierte sofort. «Ich komme, alles gut», ruft er auf dem Video. Anschliessend ist zu sehen, wie er durch den Schnee stapft, um den Mann möglichst schnell zu erreichen.

«Meine Gefühle waren unwichtig»

Ziel Nummer 1 war klar: Die Luftzufuhr des Mannes sichern. Als Erstes entfernte er den Schnee von dessen Gesicht und befreite anschliessend den gesamten Körper. Schliesslich konnte der Skifahrer unverletzt geborgen werden. «Ich sprach ihn an, um zu schauen, ob er verletzt ist.» Zum Glück sei alles okay gewesen.

Laut Zilla war dieser gestürzt und wurde anschliessend von der Schneedecke begraben. «Meine Gefühle waren unwichtig – das Wichtigste war, sein Leben zu retten», erklärte der 37-Jährige später in den sozialen Medien.

Viele Reaktionen in den sozialen Medien

Im Netz erhielt Zilla für seine Tat viel Lob. «Du hast so schnell reagiert», heisst es beispielsweise.

Am vergangenen Samstag waren die Bedingungen in Engelberg äusserst winterlich. Laut Zilla war der Tiefschnee abseits der Piste 40 bis 50 Zentimeter hoch.