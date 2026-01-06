Skifahrer (†57) stirbt in Grimentz-Zinal VS

Im Walliser Skigebiet Grimentz-Zinal im Val d’Anniviers ist ein 57-jähriger Skifahrer bei einem Skiunfall ums Leben gekommen. Er kam von einer markierten Piste ab und rutschte einen Steilhang hinunter.

Am 1. Januar kam ein 57-jähriger Skifahrer im Walliser Skigebiet Grimentz-Zinal im Val d’Anniviers bei einem Skiunfall ums Leben. Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Wallis am Dienstag.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Mann von der markierten Piste «Fôret» im Bereich «Bendolla» ab. Darauf rutschte er einen steilen Hang hinunter und kam schliesslich zum Stillstand.

Im Einsatz waren die Pistenpatrouilleure der Station, Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation und ein Helikopter der Air-Glaciers. Trotz der Bemühungen der Einsatzkräfte verstarb der 57-jährige Schweizer noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.