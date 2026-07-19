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Leserin filmt Rettungseinsatz der Rega in Obwalden
Unfall durch Blitzschlag
Leserin filmt Rettungseinsatz der Rega bei Engelberg OW
Am Samstag holte die Rega beim Brunni in der Gemeinde Engelberg OW eine Person aus einem steilen Hang.
Publiziert: vor 31 Minuten
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