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Unfall durch Blitzschlag
Leserin filmt Rettungseinsatz der Rega bei Engelberg OW

Am Samstag holte die Rega beim Brunni in der Gemeinde Engelberg OW eine Person aus einem steilen Hang.
Publiziert: vor 31 Minuten
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