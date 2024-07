Eine Blick-Leserin hat am Sonntag eine aufwändige Rettungsaktion beobachtet. Ein Gleitschirmpilot hatte sich in den Seilen einer Transportbahn verfangen.

Gleitschirmpilot hängt stundenlang in Transportbahn-Seilen

Ungewöhnliche Rettungsaktion in Wolfenschiessen NW

1/4 Der Gleitschirmpilot in Wolfenschiessen NW.

Jessica von Duehren Co-Ressortleiterin Desk/Teamlead News

Da ist wohl einer vom rechten Weg abgekommen: Statt sicher auf dem Boden, landete ein Gleitschirmpilot oder eine -pilotin am Sonntagnachmittag in einer Transportbahn in Wolfenschiessen NW.

Leserreporter-Bilder zeigen, wie der Schirm inklusive Pilot in den Seilen hängen. Dort musste er stundenlang ausharren. Die Kantonspolizei Nidwalden bestätigt den Einsatz auf Blick-Anfrage. Polizei, Rega und Ambulanz sind vor Ort.

Offenbar ist es nicht der erste Einsatz dieser Art in der Gegend: «Ein Beamter vor Ort sagte mir, es sei schon die vierte Rettungsaktion in diesem Jahr», sagt eine Leserreporterin. Die Einsätze würden jeweils mehrere Stunden in Anspruch nehmen.