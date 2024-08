Unfall in Beckenried NW Fussgängerin (82) nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Am Mittwochabend hat sich in Beckenried NW ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fussgängerin ereignet. Die 82-jährige Frau zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein ausserkantonales Spital gefahren.