Seit Mittwochmorgen wird die 74-jährige Pia Meyer aus Ennetbürgen NW vermisst. Ihre Spur verliert sich um zwei Uhr nachts in Buochs. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Seit Mittwoch wird Pia Meyer, 74, aus Ennetbürgen NW vermisst

Ihre Spur verliert sich um 2 Uhr bei Ennetbürgerstrasse 23

Polizei Nidwalden: Hinweise können gemeldet werden

Die Nidwaldner Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Seit Mittwochmorgen wird die 74-jährige Pia Meyer vermisst.

Sie verliess ihre Wohnung in Ennetbürgen NW um Mitternacht und verliess ihre Wohnung Richtung Buochs NW. Um circa 2 Uhr verliert sich ihre Spur im Bereich der Ennetbürgerstrasse 23 in Buochs. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Polizei bittet um Mithilfe

Das Signalement von Pia Meyer:

Sie ist circa 171 cm gross und von schlanker Statur. Sie hat graue schulterlange Haare. Zum Zeitpunkt des Weggangs trug sie eine dunkle Hose und eine pinkfarbene Jacke. Sie spricht Schweizerdeutsch.

Wer zum Verbleib von Pia Meyer Angaben machen kann, wird gebeten, über die Telefonnummer 041 618 44 66 mit der Kantonspolizei Nidwalden Kontakt aufzunehmen. Selbstverständlich kön-

nen Hinweise auch an jede andere Polizeistelle gemacht werden.