Frontalcrash in Wolfenschiessen NW – drei Personen erheblich verletzt

1/2 Zwei Autos kollidierten frontal, drei Personen wurden erheblich verletzt. Foto: KAPO Nidwalden

Unfallstelle für 3,5 Stunden nur einspurig befahrbar, Grossaufgebot an Einsatzkräften

Daniel Macher Redaktor News

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen in Wolfenschiessen NW. Zwei Personenwagen kollidierten frontal, wobei drei Personen erheblich verletzt wurden. Laut Bericht der Kantonspolizei Nidwalden verlor ein 54-jähriger Autofahrer gegen 7 Uhr auf der Kantonsstrasse in Richtung Stans die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.

Beide Fahrzeuglenker sowie eine Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und mussten mit Ambulanzen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Unfallstelle war für etwa dreieinhalb Stunden nur einspurig befahrbar, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Ein Grossaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort, darunter mehrere Polizeipatrouillen, ein Notarzt, drei Ambulanzfahrzeuge sowie die Feuerwehr Wolfenschiessen. Zudem waren ein privates Abschleppunternehmen und das Strasseninspektorat Nidwalden an den Aufräumarbeiten beteiligt. Die Kantonspolizei Nidwalden koordinierte den Einsatz und leitete die Ermittlungen zur Unfallursache ein.