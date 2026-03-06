Am Freitagmorgen kam es in Stans NW zu einem Verkehrsunfall in der Nähe des Einkaufscentera Länderpark. Involviert sind mehrere Fahrzeuge. Mindestens zwei Personen wurden verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

In Stans NW kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall in der Nähe des Einkaufscenters Länderpark. Fotos eines Leserreporters zeigen ein stark beschädigtes Fahrzeug auf dem Dach. Die Kantonspolizei Nidwalden bestätigt den Verkehrsunfall gegenüber Blick. Mindestens zwei Personen seien verletzt worden, darunter ein Fahrzeuglenker und eine Person, die an einer Haltestelle auf einen Bus gewartet habe. Noch werden Unfallhergang und Zustand der Verletzten überprüft. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz.

+++ Update folgt +++