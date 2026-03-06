DE
Polizei und Feuerwehr vor Ort
Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Stans NW

Am Freitagmorgen kam es in Stans NW zu einem Verkehrsunfall in der Nähe des Einkaufscentera Länderpark. Involviert sind mehrere Fahrzeuge. Mindestens zwei Personen wurden verletzt.
Publiziert: 10:52 Uhr
|
Aktualisiert: 11:26 Uhr
1/4
In Stans kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall.
Foto: Leserreporter
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

In Stans NW kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall in der Nähe des Einkaufscenters Länderpark. Fotos eines Leserreporters zeigen ein stark beschädigtes Fahrzeug auf dem Dach. Die Kantonspolizei Nidwalden bestätigt den Verkehrsunfall gegenüber Blick. Mindestens zwei Personen seien verletzt worden, darunter ein Fahrzeuglenker und eine Person, die an einer Haltestelle auf einen Bus gewartet habe. Noch werden Unfallhergang und Zustand der Verletzten überprüft. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. 

+++ Update folgt +++

