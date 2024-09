Nidwaldner Regierung will 450'000 Franken für Ausbildungsoffensive

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mit dem Pflegeausbildungsförderungsgesetz, welches per 1. Juli in Kraft trat, soll dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegen getreten werden, wie die Staatskanzlei Nidwalden am Freitag mitteilte. Mit dem Kredit sollen unter anderem Pflegebetriebe, höhere Fachschulen und Auszubildende unterstützt werden. Über den Rahmenkredit befindet der Nidwaldner Landrat.