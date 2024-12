Neuheit auf der A2 Anlage soll den Verkehrsfluss verbessern

Auf der A2 zwischen Beckenried NW und Hergiswil NW geht am Montag eine Anlage in Betrieb, die für einen flüssigeren Verkehr in diesem Abschnitt sorgen soll. Zudem soll das Gerät zur Verkehrssicherheit beitragen, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitgeteilt hat.