Die Nidwaldner Polizei hat am Mittwoch zwei Jugendliche festgenommen. Sie sollen am gleichen Tag einen 80-jährigen Mann versucht haben, auszurauben.

Polizei fasst in Stans NW zwei Jugendliche

In Stans NW wurden am Mittwoch zwei Jugendliche nach einem versuchten Raub festgenommen. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der versuchte Raub passierte am Mittwochnachmittag im Park Steinmätteli in Stans. Dabei wurde der 80-jährige Mann von zwei 16-Jährigen angegriffen, wie die Nidwaldner Polizei am Freitag mitteilte.

Ein Jugendlicher griff den Mann an, der andere versuchte, ihm das Portemonnaie aus der Hosentasche zu entwenden. Als der Geschädigte laut aufschrie, flüchteten die Täter in Richtung der Stanserhornbahn. Eine Anwohnerin hörte die Schreie und alarmierte die Polizei, welche die zwei Tatverdächtigen unmittelbar nach dem versuchten Raub festnahmen.

Der 80-jährige Mann blieb laut Angaben des Communiqués unverletzt.