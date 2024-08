Am Freitagnachmittag kommt es in Stansstad NW zu einem heftigen Unfall. Dabei wird eine Frau lebensbedrohlich verletzt und muss ins Spital gebracht werden.

E-Bike-Fahrerin kollidiert in Stansstad NW mit Auto

Die Frau musste in ein Spital eingeliefert werden. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Eine Autofahrerin (65) fuhr am Freitag gegen 17.15 Uhr mit ihrem Personenwagen auf der Lopperstrasse in Stansstad NW in Richtung Alpnach OW. Im Bereich Breitenbruch überholte sie eine E-Bike-Fahrerin. Daraufhin kollidierte die E-Bike-Fahrerin mit dem überholenden Auto und kam zu Fall.

Dabei zog sich die E-Bike-Fahrerin (54) lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde mit der Ambulanz in ein ausserkantonales Spital gebracht. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im Einsatz stand laut einer Pressemitteilung nebst der Kantonspolizei Nidwalden, der Rettungsdienst sowie ein Notarzt.