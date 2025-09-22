Nidwaldner Polizei stoppt drei fahrunfähige Fahrzeuglenker

Die Kantonspolizei Nidwalden hat am Sonntag in Stans und Buochs NW drei Fahrzeuglenker in nicht fahrfähigem Zustand angehalten. Sie hatten massiv erhöhte Alkohol- und Drogenwerte, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Die Kantonspolizei Nidwalden stoppte am Sonntag drei Fahrzeuglenker in Stans und Buochs NW. Sie hatten massiv überhöhte Alkohol- und Drogenwerte. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Kontrollen erfolgten routinemässig sowie aufgrund konkreter Hinweise aus der Bevölkerung, wie die Kantonspolizei schrieb.

Den drei Lenkern wurde der Führerausweis vor Ort entzogen. Sie werden verzeigt.

Aus Persönlichkeitsschutzgründen würden keine Angaben zu Personen oder Messwerten gemacht, hiess es weiter.