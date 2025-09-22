DE
FR
Abonnieren

Kriminalität
Nidwaldner Polizei stoppt drei fahrunfähige Fahrzeuglenker

Die Kantonspolizei Nidwalden hat am Sonntag in Stans und Buochs NW drei Fahrzeuglenker in nicht fahrfähigem Zustand angehalten. Sie hatten massiv erhöhte Alkohol- und Drogenwerte, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.
Publiziert: vor 55 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Die Kantonspolizei Nidwalden stoppte am Sonntag drei Fahrzeuglenker in Stans und Buochs NW. Sie hatten massiv überhöhte Alkohol- und Drogenwerte. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Kontrollen erfolgten routinemässig sowie aufgrund konkreter Hinweise aus der Bevölkerung, wie die Kantonspolizei schrieb.

Den drei Lenkern wurde der Führerausweis vor Ort entzogen. Sie werden verzeigt.

Aus Persönlichkeitsschutzgründen würden keine Angaben zu Personen oder Messwerten gemacht, hiess es weiter.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen