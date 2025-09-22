Nidwaldner Polizei stoppt drei fahrunfähige Fahrzeuglenker

Die Kantonspolizei Nidwalden stoppte am Sonntag drei Fahrzeuglenker in Stans und Buochs NW. Sie hatten massiv überhöhte Alkohol- und Drogenwerte. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die Kontrollen erfolgten routinemässig sowie aufgrund konkreter Hinweise aus der Bevölkerung, wie die Kantonspolizei schrieb.
Den drei Lenkern wurde der Führerausweis vor Ort entzogen. Sie werden verzeigt.
Aus Persönlichkeitsschutzgründen würden keine Angaben zu Personen oder Messwerten gemacht, hiess es weiter.