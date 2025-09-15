Mehrere Einbrüche in Stans und Ennetbürgen NW verübt

In Stans NW und Ennetbürgen ist es am vergangenen Wochenende zu mehreren Einbrüchen gekommen.
Die unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in Gewerbegebäude im Industriegebiet Galgenried in Stans sowie im Industriegebiet Herdern in Ennetbürgen ein. Sie durchsuchte laut Communiqué die Räumlichkeiten und öffnete verschiedene Behältnisse.
Das Hauptziel sei offenbar Bargeld gewesen, der verursachte Sachschaden übersteige jedoch dessen Wert «deutlich», hiess es.
Trotz sofort eingeleiteter Fahndung befinde sich die Täterschaft weiterhin auf der Flucht.
Die Polizei empfiehlt, in unbeaufsichtigten Gewerbegebäuden insbesondere nachts oder an Wochenenden kein Bargeld zurückzulassen.