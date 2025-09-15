In der Nacht vom letzten Freitag auf Samstag ist es in Stans und Ennetbürgen zu mehreren Einbrüchen in Gewerbegebäuden gekommen, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Montag mitteilte. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere Einbrüche in Stans und Ennetbürgen NW verübt

In Stans NW und Ennetbürgen ist es am vergangenen Wochenende zu mehreren Einbrüchen gekommen. Foto: Handout Kantonspolizei Nidwalden

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in Gewerbegebäude im Industriegebiet Galgenried in Stans sowie im Industriegebiet Herdern in Ennetbürgen ein. Sie durchsuchte laut Communiqué die Räumlichkeiten und öffnete verschiedene Behältnisse.

Das Hauptziel sei offenbar Bargeld gewesen, der verursachte Sachschaden übersteige jedoch dessen Wert «deutlich», hiess es.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung befinde sich die Täterschaft weiterhin auf der Flucht.

Die Polizei empfiehlt, in unbeaufsichtigten Gewerbegebäuden insbesondere nachts oder an Wochenenden kein Bargeld zurückzulassen.