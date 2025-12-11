Bei einer Verkehrskontrolle auf der A2 in Buochs NW hat die Kantonspolizei einen gesuchten Mann festgenommen. Der 56-jährige Italiener muss eine 17-monatige Freiheitsstrafe antreten und hatte trotz Landesverweis und ohne gültigen Führerschein ein Auto gelenkt.

Darum gehts Festnahme bei Verkehrskontrolle: Gesuchter Mann mit offener Freiheitsstrafe gefasst

Italienischer Fahrer hatte Landesverweis und keinen gültigen Führerausweis

56-Jähriger muss noch 17 Monate Freiheitsstrafe verbüssen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Eine Patrouille der Kantonspolizei Nidwalden kontrollierte am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Autobahn A2 in Buochs, Fahrtrichtung Süden, einen italienischen Personenwagen mit drei Insassen. Im Zuge der Abklärungen stellte sich heraus, dass der aus Italien stammende Fahrzeuglenker von den Behörden des Kantons Zürich zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann (56) muss noch eine Freiheitsstrafe von rund 17 Monaten antreten. Zudem lag gegen ihn ein gültiger Landesverweis aus der Schweiz vor.

Weiter führte er das Fahrzeug, ohne im Besitz eines gültigen Führerausweises zu sein. Der Fahrzeuglenker wurde vorläufig festgenommen und wegen Missachtung des Landesverweises sowie wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz bei der Staatsanwaltschaft Nidwalden angezeigt. Anschliessend wurde er dem Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich zugeführt. Die beiden weiteren Insassen des kontrollierten Fahrzeugs konnten nach Abschluss der Kontrolle entlassen werden.