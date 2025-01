In Buochs NW Polizei nimmt zwei jugendliche Einbrecher fest

Die Kantonspolizei Nidwalden hat am Dienstagnachmittag in Buochs zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren festgenommen. Sie werden verdächtigt, in zwei Häuser in Hergiswil eingebrochen zu sein.

Publiziert: vor 43 Minuten